الخطوط الجوية تصدر اعلاناً بشأن رحلات اسطنبول

2020/08/21 | 17:02 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوقت : 2020/08/21 16:22:49 قراءة : ١٬٧٤٢ الاوقات {بغداد: الفرات نيوز} اصدرت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، الجمعة، اعلانا مهماً بشأن الرحلات الى اسطنبول".شارك إذا أردت

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