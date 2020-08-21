نقابة صحفيي كوردستان: اغلاق مكاتب ان ار تي انتهاك لقانون الصحافة

2020/08/21 | 17:09 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت نقابة صحفي كوردستان، الجمعة، ان اغلاق مكاتب قناة ان ار تي في اربيل ودهوك واعتقال مراسلي القناة، يمثل انتهاكا لقانون الصحافة الكوردستانية، داعية حكومة الاقليم الى العمل من اجل وقف مثل هذه الانتهاكات.

وذكرت النقابة في بيان تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (21 اب 2020)، ان "من الضروري تقيد الاجهزة الامنية بقانون الصحافة، خلال تعاملها مع الصحفيين والمؤسسات الاعلامية".

واضافت، ان "من المهم التعامل بصورة قانونية ازاء اغلاق مكاتب ان ار تي في اربيل ودهوك، والسماح لها بمزاولة نشاطاتها من جديد".

واوضحت، انه "من اجل المحافظة على الحرية والديمقراطية في اقليم كوردستان، ندعو حكومة الاقليم الى العمل من اجل وقف مثل هذه الانتهاكات".

وكانت القوات الامنية في محافظتي اربيل ودهوك قد اغلقت مكاتب ان ار تي واعتقلت عددا من مراسلي القناة.

ا.ح

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