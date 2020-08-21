حركة التجديد الكوردستاني تندد بإغلاق مكاتب ان ار تي ​

2020/08/21 | 17:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 1 ساعة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

دانت حركة التجديد الكوردستاني، الجمعة، اغلاق مكاتب قناة "ان ار تي" في اربيل ودهوك، مؤكدة ان التقدم الحاصل في القناة تمثل مصدر خوف لهم.

وذكر المجلس القيادي لحركة التجديد الكوردستاني في بيان تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (21 اب 2020)، انه "ندين وبشدة اغلاق مكاتب "ان ار تي" مجددا في محافظتي اربيل ودهوك والقاء القبض على مراسلي القناة في هاتين المحافظتين، ونجدد دعمنا للقناة ونطالب بإعادة فتحها في اقرب وقت ممكن، ونعتذر لمتابعي وموظفي ان ار تي".





واضافت ، ان "قناة ان ار تي هي قناة الشعب ومنذ تأسيسها حققت الكثير من التقدم وهي تخدم شعب كوردستان، وفي الوقت الحالي اصبحت القناة الاولى في كوردستان ومن دون منافس، لذا فإنهم يتخفون من ان ار تي ويحاولون ما في استطاعتهم للتخلص منها".

واوضحت، ان "موقف الادعاء العام في كوردستان تدعو للأسف، فلم تتخذ اي موقف تجاه هذه الانتهاكات، ونحن نجدد دعمنا لقناة ان ار تي الفضائية".

جدير بالذكر ان القوات الامنية في مدينتي اربيل ودهوك قامت، امس الخميس (20 اب 2020)، بإغلاق مكاتب قناة ان ار تي.





ا.ح

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