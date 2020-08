2020/08/21 | 17:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

An Iraqi farmer walks in his wheat fields after harvest in the town of Abassiyah, 6 kms east of the city of Najaf on May 25, 2009.



The farmers some of whom grow wheat and others rice, were told that the water to their fields would be reduced dramatically due to an ongoing drought in Iraq, forcing the land to be left fallow next season.



Rice growing in the province of Najaf has been banned by the government due to the lack of water in the Euphrates River which runs through the province from the northern Turkish neighbor south through the country.



AFP PHOTO / QASSEM ZEIN (Photo by QASSEM ZEIN / AFP)

يس عراق – بغداد

اعلن اتحاد الجمعيات الفلاحية في الديوانية، الجمعة، تلف اكثر من 25 الف دونم من الخطة الزراعية الصيفية نتيجة انتشار القوارض داخل الاراضي الزراعية.

وذكر بيان للاتحاد، إنه “يطالب وزارة الزراعة عبر دائرة وقاية المزروعات بتوفير المبيدات الخاصة بمكافحة القوارض التي أدت الى اتلاف هذه المساحات في الديوانية كحصيلة اولية”.

وأكد بيان الاتحاد: أن “المبيدات المتوفرة الحالية لدى مديرية الزراعة تكفي لخمسة آلاف دونم فقط”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“خسائر فادحة”… القوارض تهاجم مساحات كبيرة من الاراضي الزراعية جنوب العراق) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“خسائر فادحة”… القوارض تهاجم مساحات كبيرة من الاراضي الزراعية جنوب العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).