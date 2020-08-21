2020/08/21 | 17:13 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في البلاد.

قالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق جاء كما يلي:

- تم فحص (24761) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (1393488).

- سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (3246) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 271

بغداد / الكرخ 322

مدينة الطب 81

النجف الأشرف 174

السليمانية 82

أربيل 244

كربلاء 236

كركوك 51

ديالى 106

واسط 107

البصرة 647

ميسان 125

بابل 109

الديوانية 72

ذي قار 244

الأنبار 53

المثنى 112

نينوى 210

- الإصابات الجديدة لهذا اليوم : 4288 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 574

بغداد الكرخ 274

مدينة الطب 65

النجف 302

السليمانية 142

أربيل 219

دهوك 174

كربلاء 336

كركوك 217

ديالى 108

واسط 251

البصرة 583

ميسان 149

بابل 130

الديوانية 110

ذي قار 264

الأنبار 50

المثنى 153

نينوى 104

صلاح الدين 83

- الوفيات 75 حالة وكما يلي:

بغداد الرصافة 6

بغداد الكرخ 4

مدينة الطب 1

النجف 1

السليمانية 9

أربيل 15

دهوك 2

كربلاء 3

كركوك 3

واسط 4

البصرة 4

ميسان 1

بابل 5

الديوانية 3

ذي قار 2

الأنبار 3

المثنى 2

نينوى 7

مجموع الشفاء : 140446 ( نسبة الشفاء 71.3 %)مجموع الإصابات : 197085الراقدون الكلي: 50356الراقدون في العناية المركزة: 587مجموع الوفيات: 6283". اقرأ/ي أيضًا:

حصيلة الإصابات بكورونا في العراق تتجاوز الـ192 ألفًا

الجائحة تحصد المزيد من الضحايا في العراق..



مؤشر الإصابات يتجاوز 188 ألفًا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حصيلة الإصابات بكورونا في العراق تتخطى الـ197 ألفًا) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حصيلة الإصابات بكورونا في العراق تتخطى الـ197 ألفًا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).