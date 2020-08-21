2020/08/21 | 17:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية: علاقاتنا مع الولايات المتحدة الأميركية استراتيجية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية: علاقاتنا مع الولايات المتحدة الأميركية استراتيجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).