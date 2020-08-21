دوري كرة القدم.. خطوات لانعاش الرياضة وكسر آثار كورونا.. بقلم النائب عباس عليوي

2020/08/21 | 17:15 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- / رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب ألقت جائحة كورونا بظلالها على أغلب دول العالم، فشلت الحياة وجمدت الحركة واوقفت فعاليات كثيرة في مختلف المجالات ومنها الرياضية ليدخل العالم في سبات طويل لعدة أشهر من خلال اعتماد قيود مشددة من اجل التقليل من تأثير الوباء على الناس.ولم يكن الوضع في العراق مختلفا عن

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