السلطات تسمح بدخول الزائرين لمحافظة أربيل وتشدد على تعليمات السلامة

2020/08/21 | 17:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت غرفة عمليات محافظة أربيل الخاصة بمواجهة وباء كورونا، عن عدد من القرارات والتدابير الجديدة لمواجهة الوباء.

وتضمن بيان أصدرته غرفة العمليات، السماح لحركة التنقل بين محافظة أربيل مع المحافظات الأخرى في إقليم كردستان وباقي المحافظات العراقية للحالات الضرورية، واستثناء المجاميع السياحية من ذلك، والسماح بتأدية فريضة صلاة الجمعة في المساجد، وفق التعليمات الصحية والتدابير الوقائية المعلنة مسبقا، وفتح المحال والأسواق، والمولات وأماكن تقديم الخدمات للمواطنين، مع مراعاة تطبيق التعليمات الصحية من قبل العاملين فيها ومرتاديها.

وألزمت التعليمات الجديدة المواطنين بارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي عند خروجهم من منازلهم، مع فرض غرامة مالية مقدارها عشرون الف دينار على المخالف، فيما أشارت التعليمات الى إبقاء قاعات مراسم العزاء، وقاعات الاعراس مغلقة، إضافة الى منع مراسم زيارة المقابر.

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