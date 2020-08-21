عراقجي يقلل من أهمية محاولات واشنطن لتفعيل آلية الزناد

2020/08/21 | 17:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قلل مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي، من أهمية محاولات الولايات المتحدة الرامية الى تفعيل ما يسمى بآلية الزناد ضد بلاده.

ووصف عراقجي في تصريح، مساعي واشنطن لإعادة تفعيل العقوبات المتعلقة بالتسليح المفروضة على طهران، بأنها محاولات عقيمة وغير مجدية وتفتقد لأي أثر قانوني، على حد تعبيره، مضيفا ان أياً من المشاركين المتبقين في الاتفاق النووي لا يعتبرون الإبلاغ مؤثرا في مجلس الأمن، فيما أشار عراقجي الى ثقة بلاده بأن مجلس الأمن لن يسمح للولايات المتحدة باستغلال القرار ألفين ومئتين وواحد وثلاثين للوصول إلى أهدافها.

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