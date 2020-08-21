الصيادي الناطق باسم القتلة - جلال الصباغ

2020/08/21 | 17:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جلال_الصباغ تداول كثيرون مقاطع لعضو البرلمان العراقي كاظم الصيادي وهو يتهم الناشطين والمنتفضين بالعمالة للسفارة الأمريكية.



فهو يقول بالحرف الواحد ان هؤلاء عملاء، ما يعني التحريض العلني على اختطافهم او قتلهم.ما أكثر الناطقين باسم المجرمين الذين يروجون للاغتيال والتصفية، هكذا بكل قبح وفجاجة ومن على شاشات الفضائيات.



دون حساب يتقيء هؤلاء سمومهم، ليعبروا افضل تعبير عن واقع حال السلطة المستمرة بهذه العمليات ......





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