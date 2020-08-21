الكعبي: داعش استبدلت نهجها بـ “الكمائن النوعية”

2020/08/21 | 17:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الجمعة، ان عدم معالجة ضعف الجهد الاستخباري يعني استمرار مسلسل اغتيال القادة الضباط، مشيرا الى ان داعش استبدلت نهجها بـ” الكمائن النوعية ” وعلى الحكومة ان تعِ ذلك قبل ان يزداد الوضع سوء.

وقال المكتب الإعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ، ان “حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب ، عزى، اليوم الجمعة، الشعب العراقي وابطال مختلف تشكيلات القوات الامنية سيما جهاز مكافحة الارهاب بإستشهاد آمر فوج مكافحة الارهاب – صلاح الدين قيادة العمليات الخاصة الثانية ، العقيد الركن هشام محمد ، الذي ارتقى شهيدا بطلا ، خالدا خلال مطاردة عصابات داعش في جبال مكحول فجر اليوم الجمعة”.

واوضح الكعبي، انه “لطالما حذرنا من تواجد عصابات داعش في عدد من المحافظات والمناطق، وضرورة انتهاج سياسة امنية دقيقة وجدية من شأنها دحر الاستراتيجية الجديدة للارهاب التي تتلخص بـ الكمائن النوعية وشن هجمات كبرى لعدد من القادة والضباط بين فترة واخرى”، مطالبا القائد العام للقوات المسلحة وجميع التشكيلات والصنوف الامنية “بتغيير السياسة الامنية في البلاد ومعالجة الضعف الاستخباري ليتوقف مسلسل اغتيال القادة و الضباط في عدد من المناطق والمحافظات ، و قبل ان يزداد الوضع سوء”.

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