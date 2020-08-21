سفارات 18 دولة أوروبية تستنكر عمليات الاغتيال لناشطين في بغداد والبصرة

2020/08/21 | 17:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استنكرت سفارات ثماني عشرة دولة أوروبية في العراق، عمليات ومحاولات الاغتيال التي طالت ناشطين في بغداد والبصرة.

بيان موحد لسفارات الدول الثماني عشرة ذكر أن ممارسة النشاط المدني يعتبر حجر الأساس للحكومة الخاضعة للمساءلة، ويجب حمايتها.

وحث البيان، قادة العراق على إدانة هذه الأعمال واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان إنزال العقوبة بالمسؤولين عنها بأقصى قدر يسمح به القانون.

ورحب البيان، بتعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإنهاء حالات الإفلات من العقاب لمرتكبي مثل هذه الجرائم.

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