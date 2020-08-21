الكاظمي يلتقي نادية مراد ويؤكد اهتمام الحكومة البالغ بملف الإيزيديين

2020/08/21 | 17:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ان ملف الإيزيديين يحظى باهتمام بالغ من قبل الحكومة.

وأشار الكاظمي خلال لقائه في واشنطن سفيرة النوايا الحسنة في الامم المتحدة نادية مراد، الى حرص الحكومة على إعادة جميع النازحين الى منازلهم، ووضعها الخطط لإعادة تأهيل المناطق التي تعرّضت للإرهاب وإعادة الاستقرار إليها، وإنصاف الإيزيديين وجميع العراقيين الذين تعرّضوا الى انتهاكات عصابات داعش، وإعادة المختطفين واسترجاع حقوقهم، فيما أشاد رئيس الوزراء بالمواطنة العراقية الإيزيدية نادية مراد، وبجهودها الكبيرة في إيصال رسالتها الى العالم، وما تعرّض له الإيزيديون والمكونات الأخرى من انتهاكات صارخة على يد عصابات داعش الإرهابية، وفضح ممارساتهم الوحشية.

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