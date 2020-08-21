نجاة ثلاثة ناشطين من محاولة أغتيال في بابل

2020/08/21 | 17:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أفاد ناشطون في الحراك الشعبي في محافظة بابل جنوبي العراق بأن ثلاثة ناشطين في احتجاجات المحافظة نجوا من محاولة اغتيال في ساعة متأخرة من ليل الخميس/الجمعة.وقال نايف السعيداوي أحد ناشطي إحتجاجات بابل في تصريح صحفي إن “الناشطين محمد جابر، وعدنان الكمار، ومحمد المنصوري، نجوا في ساعة متأخرة من ليلة أمس من محاولة اغتيال […]

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