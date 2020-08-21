دهوك أول محافظة ترفع حظر التجوال بعد إجراءات ’تخفيف القيود’

2020/08/21 | 17:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قررت محافظة دهوك، الجمعة، إلغاء حظر التجوال بينها وبين باقي محافظات الإقليم.



وأعلن المحافظ علي تتر في تصريحات صحفية تابعها "ناس"، (21 آب 2020)، "فتح المساجد والأماكن السياحية والمقاهي بشرط الالتزام بالإجراءات الوقائية الصحية".

وأصدرت وزارة الداخلية في إقليم كردستان، الجمعة، حزمة قرارات لتخفيف قيود حظر التنقل بين محافظات الإقليم وباقي المحافظات العراقية، وحركة الملاحة الجوية في مطاري أربيل والسليمانية.

وقالت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (21 آب 2020)، إنها "خولت المحافظات والوحدات الإدارية المستقلة تسهيل حركة التنقل بين المحافظات والإدارات المستقلة في إقليم كردستان، كما يشمل التخويل كذلك تنظيم التنقل بين المحافظات والإدارات المستقلة في إقليم كوردستان مع المحافظات العراقية".

وقررت الوزارة، وفق البيان، "تنظيم تبادل القوات الأمنية في الإقليم والمحافظات العراقية وتنظيم تنقل البعثات الدبلوماسية والأممية والتحالف الدولي بين الإقليم والمحافظات العراقية"، وأبقت على "قرار إغلاق عدد من المنافذ البرية أمام المسافرين وهي برويزخان وسرزيري وبن وطويله وبشته وشوشمه، على أن تبقى مقتصرة على الحركة التجارية".

كما قررت، فتح منفذي وباشماخ وحاج عمران أمام مواطني الإقليم العالقين في إيران والراغبين في العودة، وسمحت بـ "إعادة حركة الملاحة الجوية في مطاري أربيل والسليمانية وحركة التبادل التجارية بين مدن الإقليم والمحافظات العراقية وفق التعليمات الصحية".

وأشارت، الى "تسهيل تنقل المسافرين العراقيين في منفذ إبراهيم الخليل الحدودي، كذلك الأمر بالنسبة للمسافرين الأجانب لكن مع موافقة الداخلية وتسهيل خروجهم إلى دول خارج الإقليم".

وأكدت، "السماح للمسافرين العراقيين التوجه إلى تركيا للحالات المرضية، والتجارية أو الدراسية"، فيما تضمنت القرارات "استمرار إغلاق أماكن الأعراس ومجالس العزاء والحفلات وفرض غرامة 20 ألف دينار على من لا يرتدي الكمامة خارج المنزل".

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