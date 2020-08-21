شيعة العراق يتحدون كورونا.. وفي إيران

2020/08/21 | 17:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتحدى الزوار الشيعة، الجمعة، في العراق دعوات السلطات الدينية إلى التزام الحجر الصحي، ليبدأوا إحياء ذكرى مقتل الإمام الحسين التي تشهد عادة مواكب هائلة.

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