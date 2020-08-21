وزير سابق: منهج داعش يطبق على الناشطين.. ويؤكد: سنتصدى لهم

2020/08/21 | 17:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 12 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قال وزير التخطيط السابق، سلمان الجميلي، الجمعة، ان ظاهرة تهديد الناشطين على ماينشرون من آراء ومواقف سياسية تذكرنا بمنهج داعش، مؤكدا "سنتصدى لها ولامكان بيننا للعبيد واصنامهم".

وكتب الجميلي، تغريدة عبر حسابه في "تويتر" تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (21 آب 2020): "ظاهرة تكميم الأفواه واعتقال أو استدعاء الناشطين بغير أوامر قضائية ومحاسبتهم على ماينشرون من آراء ومواقف سياسية وتهديدهم بعمل ملفات ارهابية ضدهم تذكرنا بمنهج داعش عندما كان يسيطر على محافظة الانبار (أن لم تكن معي فأنت عدوي)".

وأضاف الوزير السابق: "سنتصدى لها ولامكان بيننا للعبيد واصنامهم".

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