ديالى تشكل 37 فرقة جوالة  لتحصين ثروتها الحيوانية من ” اخطر الامراض”

2020/08/21 | 17:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..

اعلن مدير المستشفى البيطري في ديالى محمود الشمري، الجمعة، عن تشكيل 37 فرقة جوالة لتحصين الثروة الحيانية من اخطر الامراض.

وقال الشمري في حديث لـ/ المعلومة/،ان” المستشفى البيطري في ديالى شكل 37 فرقة جوالة للانطلاق بحملة تحصين واسعة للابقار والجاموس من مرض الحمى القلاعية ضمن برنامج مركزي بمعدل جرعتنان في السنة بفاصل زمني يمتد الى 6 اشهر من اجل جعل العراق خالي من هذا المرض”.

واضاف الشمري،انه” تم تشكيل 37 فرقة جوالة مهمتها الوصول الى دور المربين والمزارعين لتلقيح حيواناتهم مجانا مؤكدا توفير الكمية الكافية من اللقاح واجهزة التلقيح والنيدلات وتوزيعها على مواقع العمل البالغة ٢٠ مستوصف بيطري حسب كثافة الثروة الحيوانية في كل موقع”.

واشار الشمري الى ان” الحملة ستنطلق الاحد المقبل وتستمر عدة اسابيع لافتا الى ان اجمالي عدد الابقار والجاموس المقرر تلقيحها في هذه الحملة 183000 الف راس موزعة في عموم ديالى”.

وتابع مدير المستشفى البيطري،انه” تم توفير كافة المستلزمات اللوجستية وعدة السلامة البايلوجية لانجاح الحملة والمحافظة على منتسبينا من خطر الامراض الوبائية التي قد تنتقل من الحيوان اليهم وخطر الكورونا الذي يجتاح العالم بأسره ( كفوف ، ماسكات ، كحول ، ثلج ، ماء شرب ، ترامس لحمل اللقاح ) يتم توزيعها في اليوم الاول من الحملة”.انتهى 25

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