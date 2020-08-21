البدء بتسيير خطوط نقل منتظمة بين المناطق الحيوية في العاصمة بغداد ومطار بغداد الدولي والعكس

2020/08/21 | 17:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي، اليوم الجمعة ، مباشرة باصات وزارة النقل / الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود بتسسير خطوطها المنتظمة الخاصة بنقل المسافرين من المناطق الحيوية وسط العاصمة بغداد باتجاه مطار بغداد الدولي وبالعكس خدمة للمسافرين الكرام وكذلك العاملين في الطيران المدني .

وقال السيد الوزير ؛ بدعم دولة رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي اصبح بامكان المواطنين الكرام الاستفادة من خدمات الباصات والتنقل من خمسة وجهات في العاصمة بغداد ( مرآب البياع ، مرآب العلاوي ، مرآب النهضة ، ومنطقة بغداد الجدية ومدينة الكاظمية المقدسة ) الى مطار بغداد الدولي وبالعكس .

من جانبه اكد مدير عام الشركة المهندس كريم كاظم حسين ان توجيهات معالي الوزير تنص على تقديم كل التسهيلات للمواطنين الكرام وتفعيل الخدمات والتقليل من معانات المواطنين قائلا « ان اجرة النقل من اي مرآب ستكون بمبلغ 5000 الالف دينار عراقي فقط .

هذا ويذكر ان الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود اعلنت عن اتخاذها العديد من الخطوات والاجراءات الخاصة بتطوير خدمات النقل للمواطنين والمسافرين الكرام .

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