وفيات كورونا في العراق خلال 24 ساعة تعادل “ضعف” وفيات 4 دول خليجية مجتمعة!

2020/08/21 | 17:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

لم تسجل دول السعودية والبحرين وقطر والكويت، اليوم الجمعة، سوى 35 حالة وفاة جديدة وأكثر من 3 الاف اصابة بكورونا خلال 24 ساعة، فيما سجل العراق وفيات تضاعف وفيات الدول الاربعة بـ75 حالة وفاة وإصابات تفوق اصابات الدول الاربعة المجتمعة بـ4288 إصابة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل (1213) اصابة، فيما تم تسجيل (1591) حالة تعافي جديدة، فضلًا عن (32) حالة وفاة جديدة.

إما البحرين، فسجلت حالة وفاة واحدة و353 إصابة جديدة بالفيروس خلال اليوم السابق، فضلًا عن تسجيل 350 حالة تعافٍ جديدة.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 257 إصابة جديدة، فيما لم تسجل أي وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما تماثل 292 إلى الشفاء.

أما في الكويت فأعلنت وزارة الصحة تسجيل حالتي وفاة و262 إصابة جديدة، فضلا عن تسجيل 871 حالة تعافٍ جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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