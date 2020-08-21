الكاظمي يؤكد اهتمام الحكومة العراقية بملف الأيزيديين

2020/08/21 | 17:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الجمعة، أن ملف الأيزيديين يحظى باهتمام بالغ من الحكومة....

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