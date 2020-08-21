ترامب للكاظمي..اهتمام بالنفط وانسحاب بلا جدولة

2020/08/21 | 17:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل نجح رئيس وزراء العراق بقيادة حوار استراتيجي في واشنطن؟ ماذا يعني كلام ترامب للكاظمي عن سحب قواته خلال ثلاث سنوات بلا جدولة ؟ كيف يفهم العراقيون اه...

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