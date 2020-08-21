نائب: إستضافة الكاظمي في البرلمان بعد عودته من واشنطن

2020/08/21 | 17:50 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، عن اتفاق الكتل السياسية على استضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حال عودته من واشنطن".





وقال بدر الزيادي لوكالة {الفرات نيوز} ان "الكتل السياسية اجتمعت على استضافة الكاظمي حال عودته من واشنطن، ليتم فهم الية انسحاب القوات الامريكية من العراق ومعرفة تفاصيل القرار"، مشيرا الى ان "القوات الامريكية منتشرة في دول متعددة من دول الجوار ".

وبين ان "الاستضافة ستتضمن ايضا التعرف على الاتفاقيات التي تم توقعيها من قبل الوفد"، مبينا ان "كل المعلومات التي يمتلكها مجلس النواب الان هي ما تظهر بالاعلام".

واكد "سيتم استضافة وزراء النفط والكهرباء والخارجية ليتم التحدث عن حيثيات الزيارة امام الشعب"، مشيرا الى ان "تقييم الزيارة سيكون بعد استضافة الوفد الحكومي في البرلمان".

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي يختتم زيارته الى واشنطن اليوم واستمرت منذ الثلاثاء الماضي أعلن اليوم من هناك "الاتفاق مع الجانب الأميركي على إعادة انتشار القوات خارج العراق، ووضع فريق فني لإيجاد آلية لهذه الانتشار".

رغد دحام

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