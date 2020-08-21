زمن موناليزا الحزينة: الفصل الثاني/ 1 - دلور ميقري

2020/08/21 | 17:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري صالح شملكي، لم يكن شخصاً محافظاً على وجه العموم.



لعل طبعه المرح واستهتاره بالمال، كانا وراء انطلاق تفكيره.



من بيّنات ما سبق، سماحه لبناته بالدراسة وعدم التشدد عليهن باللباس الشرعيّ، المفروض على النسوة الأكبر سناً.



لكن الرجل، مثلما أسلفنا أيضاً، كان مزاجياً إلى حدّ كبير وعلى شيء غير قليل من العناد فيما يخص التشبث بالرأي.



مثالبه المَوْصوفة، قد تكون جليّة أكثر في طريقة تعامله مع نسائه، وفي التالي، ان ......





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