كوردستان تسجيل 535 حالة جديدة بكورونا و 26 حالة وفاة

2020/08/21 | 17:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان يوم الجمعة عن وفاة 26 مصابا بفيروس كورونا، وتسجيل 535 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة انها اجرت 4437 فحصا جديدا في اربيل ، والسليمانية، وكرميان، ودهوك، وحلبجة.واوضح البيان ان الوزارة سجلت 535 اصابة جديدة توزعت على النحو الاتي: 219 […]

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