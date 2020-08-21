قائمة بمصاريف عدد من الأندية الاوروبية خلال 5 سنوات: مقارنة بين برشلونة وريال مدريد.. من الأكثر؟

2020/08/21 | 17:58 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

كشف تقرير صحافي، كمية الصرف لعدد من الأندية الاوروبية، حيث فجرت خسارة نادي برشلونة الاسباني امام بايرن ميونخ بنتيجة “مخجلة” بـ8 اهداف مقابل هدفين، الحديث عن الميزانيات والمصاريف للتعاقد مع اللاعبين، فيما جاء النادي الكتلوني بالمرتبة الاولى في تاريخ الاندية الاوروبية.

وجاء ترتيب الاندية على النحو التالي :

١- برشلونة ” بمليار و٢٠ مليون ”

٢- يوفنتوس ” ٩٢٩ مليون ”

٣- مانشستر سيتي ” ٨٥٨ مليون “

٤- مانشستر يونايتد ” ٧٦٠ مليون “

٥- انتر ميلان ” ٦٥١ مليون ”

٦- اتليتكو مدريد ” ٦٤١ مليون ”

٧- باريس ” ٥٩٥ مليون ”

٨- ريال مدريد ” ٥٥٠ مليون ”

٩- ميلان ” ٥٢٤ مليون ”

١٠- بروسيا ” ٥١٧ مليون ”

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