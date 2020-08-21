ديالى تعلن الاطاحة باثنين من ” تجار المخدرات”.. هكذا تمت العملية

2020/08/21 | 17:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

اعلن قائد شرطة ديالى اللواء حامد الشمري، الجمعة، عن الاطاحة باثنين من تجار المخدرات في عملية نوعية جرت في بعقوبة.

قال الشمري في حديث لـ/ المعلومة/،انه” بناءاعلى معلومات استخبارية دقيقة ومن خلال اعتراف احد المتهمين بوجود شخصين يمارسان تجارة المواد المخدرة تم تشكيل فريق امني مختص من قبل قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية ومكتب امن الافراد في بعقوبة وتم استدراج المتهمين والقاء القبض عليهم وضبط بحوزتهم (كيلو غرام من مادة الكرستال المخدرة) مخبأ داخل مسجل اقراص (DVD) وقطعة سلاح كلاشنكوف”.

واضاف الشمري،انه”تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم للعدالة مؤكدا بان معركة شرطة ديالى مع تجار السموم مستمرة وهي تحقق انجازات ايجابية للغاية من خلال تفكيك واعتقال افراد العديد من شبكات ترويح وتعاطي المخدرات”.

وكانت شرطة ديالى اعتقلت نحو 100 من مروجي ومتعاطي المخدرات خلال 2020 من خلال سلسلة عمليات نوعية جرت في مناطق متفرقة من المحافظة.



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