الخارجية الامارتية : ما دفعنا للسلام مع إسرائيل هو وضع مصلحتنا بالمقدمة

2020/08/21 | 18:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلنت الإمارات التوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل، أطلق عليها اسم “إبراهام”، لتحدث جدلا بين مؤيد ومعارض لها، ولتفتح صفحة جديدة في العلاقات وفي الصراع العربي الإسرائيلي.وقال مساعد وزير الخارجية الإماراتي سعادة عمر غباش، السفير الإماراتي السابق في روسيا وفرنسا، تحدث عن أبرز النقاط التي تعود بالفائدة على الطرفين من الاتفاقية، ونظرة أبو […]

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