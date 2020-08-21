دماء ناشطين سالت وسطها.. استنفار أمني في البصرة

2020/08/21 | 18:02 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع استمرار مسلسل اغتيالات الناشطين والصحافيين والباحثين في العراق، لا سيما في البصرة جنوب البلاد مؤخراً، تشهد محافظة البصرة، الجمعة، تنفيذ الخطة الأمنية التي يشرف عليها وزير الداخلية عثمان الغانمي

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