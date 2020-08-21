2020/08/21 | 18:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أصيب اللاعب اللبناني، محمد عطوي، برصاصة طائشة في الرأس، بمحيط منطقة الكولا في بيروت.وأفادت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، بأن لاعب الأنصار والتضامن صور والإخاء الأهلي سابقا محمد عطوي، تعرض لإصابة خطرة بعد اختراق رصاصة طائشة لرأسه في محيط منطقة الكولا.وأضافت الصحيفة أنه لم تعرف أسباب إطلاق الرصاص، مشيرة إلى نقله إلى مستشفى المقاصد.ويخضع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة اللاعب اللبناني محمد عطوي برصاصة في الرأس) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة اللاعب اللبناني محمد عطوي برصاصة في الرأس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).