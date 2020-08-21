2020/08/21 | 18:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحثت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، الجمعة، مع السفير الاميركي للحريات الدينية سام براونباك ومساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الديموقراطية وحقوق الانسان والحريات روبرت ديسترو، سبل مساعدة النازحين العراقيين للعودة الى مناطق سكناهم.



وذكر بيان للوزارة تلقى "ناس" نسخة منه، (21 اب 2020)، أن "اللقاء حضره العديد من المسؤولين الاميركيين من وزارة الخارجية الامريكية والسفارة العراقية في واشنطن".

وبحث اللقاء بحسب البيان، "سبل تقديم المساعدات اللازمة لعودة النازحين الى مناطق سكناهم بالتنسيق مع وزارة الهجرة العراقية وايجاد البيئة والظروف المناسبة التي تمكنهم من العودة".

واشارت جابرو، الى "الخطة الاستراتيجية التي تتبعها وزارة الهجرة من اجل تهيئة وايجاد الظروف المناسبة لعودة النازحين الى مناطق سكناهم".

وأكدت الوزيرة خلال اللقاء على "ضرورة دعم المنظمات والوكالات الدولية لعودة الاقليات والنازحين الى مناطقهم ".

كما ناقش الجانبان "ضرورة تسهيل عمل المنظمات الانسانية التي تقدم العون والدعم للنازحين، والعمل على اعادة اعمار المناطق المتضررة وخلق فرص عمل للنازحين، وايجاد برامج عملية تسهل عودتهم ".

ولفتت جابرو، الى أن "الوزارة تعمل على تحديث قاعدة بيانات واحصائيات باعداد النازحين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سبل عودة النازحين على طاولة لقاء وزيرة الهجرة بمسؤولين أميركيين) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سبل عودة النازحين على طاولة لقاء وزيرة الهجرة بمسؤولين أميركيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).