نافالني.. معارض

2020/08/21 | 18:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقدر ما يصر الكرميلن على سجنه ومضايقته، يصر المعارض الروسي أليكسي نافالني، منذ ما يقرب من عقد من الزمن، على تحدي هيمنة الرئيس فلاديمر بوتين على السلطة، وكشف ملفات الفساد التي تورط كبار المسؤولين في البلاد.

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