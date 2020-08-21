البرلمان يصدر بيانا بشأن مقتل آمر فوج مكافحة ارهاب صلاح الدين

2020/08/21 | 18:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 12 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، الجمعة، ان تنظيم داعش استبدل نهجه بـ" الكمائن النوعية"، محذرا من استمرار اغتيال القادة الضباط في حال عدم معالجة ضعف الجهد الاستخباري.

وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي"، نسخة منه اليوم، (21 آب 2020)، ان "الكعبي يعزي الشعب العراقي وابطال مختلف تشكيلات القوات الامنية سيما جهاز مكافحة الارهاب بإستشهاد آمر فوج مكافحة الارهاب - صلاح الدين قيادة العمليات الخاصة الثانية، العقيد الركن هشام محمد، الذي ارتقى شهيدا بطلا، خالدا خلال مطاردة عصابات داعش في جبال مكحول فجر اليوم الجمعة".

وأضاف البيان، ان "الكعبي لطالما حذر من تواجد عصابات داعش في عدد من المحافظات والمناطق، وضرورة انتهاج سياسة أمنية دقيقة وجدية من شأنها دحر الاستراتيجية الجديدة للارهاب التي تتلخص بـ(الكمائن النوعية) وشن هجمات كبرى لعدد من القادة والضباط بين فترة واخرى، مطالبا القائد العام للقوات المسلحة وجميع التشكيلات والصنوف الامنية بتغيير السياسة الامنية في البلاد ومعالجة الضعف الاستخباري ليتوقف مسلسل اغتيال القادة والضباط في عدد من المناطق والمحافظات، وقبل ان يزداد الوضع سوء" .

وتابع، ان "الكعبي اختتم بيان التعزية قائلا: "تغمد الله الشهيد البطل برحمته الواسعة واسكنه فسيح جنانه وحشره مع الامام الحسين وانصاره عليهم السلام والهم ذويه ومحبيه والابطال في جهاز مكافحة الارهاب الصبر والسلوان".

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