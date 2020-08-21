تزامنا مع حلول محرم.. الصحة تطالب المواطنين بالمزيد من الالتزام بالتدابير الوقائية

2020/08/21 | 18:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت وزارة الصحة بيانا حول التدابير الوقائية الواجب اتباعها، بالتزامن مع حلول شهر محرم.

ودعت الوزارة في بيان، المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية وارتداء الكمامة أينما تواجدوا، والمحافظة على التباعد الاجتماعي لتلافي الارتفاع بعدد الإصابات وقطع سلسلة انتقال الفيروس، مشيرة الى استمرار فرقها بإجراء المسوحات ونشر التوعية، وتقديم خدماتها التشخيصية والعلاجية، فيما لفت البيان الى ان السيطرة على أي وباء من الأمراض الانتقالية، يكون من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية، والتي يقع تنفيذها على عاتق المواطنين والجهات المعنية الأخرى.

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