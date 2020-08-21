الكربولي يعلّق على شكر الكاظمي لترامب بشأن دور القوات الامريكية بمحاربة الارهاب

2020/08/21 | 18:14 - المصدر: السومرية نيوز

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علق النائب محمد الكربولي، الجمعة، على شكر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي للرئيس الامريكي دونالد ترامب بشأن دور قواته بمحاربة الارهاب.

وقال الكربولي في تغريدة على موقعه في "تويتر"، :"مالم نجد انعكاساً حقيقياً على الواقع الانساني والخدمي وعودة النازحين واعادة اعمار محافظاتهم واطلاق سراح الابرياء وكشف مصير المغيبين وحل مليشيات القتل والارهاب فإن شكر الكاظمي لترامب على دور قواته في محاربة الارهاب يبقى بلا قيمة عندنا".

واضاف :"‫نريد افعال لا اقوال‬⁩"‫.‬

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