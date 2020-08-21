زعيم كوريا كيم جونغ أون يسلم بعض الصلاحيات لأخته

2020/08/21 | 18:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… نقل زعيم كوريا الديمقراطية ، كيم جونغ أون، جزءًا من الصلاحيات إلى أخته الصغرى كيم يو جونغ، وفقًا ليونهاب.نقلت وكالة “يونهاب” عن المخابرات الكورية الجنوبية أن كيم يو جونغ، التي تشغل منصب النائب الأول لرئيس دائرة اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري، تعمل الآن، في الشؤون الوطنية.بالإضافة إلى ذلك، فهي مسؤولة عن سياسة بيونغ […]

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