العراق يسجل 75 وفاة و4288 اصابة جديدة بكورونا

2020/08/21 | 18:16 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ازدادت وتيرة اصابات كورونا في العراق مؤخرا

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