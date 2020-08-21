الحشد يستنفر الف مقاتل لدعم خطة” محرم الامنية” في 13 قاطع بديالى

2020/08/21 | 18:20 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالىاعلن الحشد الشعبي ، الجمعة، عن استنفار الف مقاتل لدعم خطة محرم الامنية في 13 قاطع بديالى.وقال الناطق باسم محور ديالى للحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” خطة محرم الحرام الامنية في ديالى شرع في تنفيذها من قبل الوية وافواج الحشد الشعبي في 13 قاطع ضمن حدود انتشاره داخل المحافظة مؤكدا بانه جرى استنفار الف مقاتل لتطبيق كل مضامينها”.واضاف الحسيني،ان” الخطة ستشمل الحسينيات ودور العبادة والمراكز الدينية وسرادق العزاء بالتنسيق مع المواكب الحسينية والتشكيلات الامنية الساندة لافتا الى الحشد سيكون ضمن خطة الاسناد الامني الرئيسية في ديالى والتي تدار من خلال غرفة عمليات عليا”.وبدات المواكب الحسينية في ديالى باداء الطقوس الدينية مع بداية شهر محرم الحرام لاحياء واقعة الطف الاليمة

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