بالفيديو.. الجيش يستعرض مهاراته في دبابات T72 الروسية

2020/08/21 | 18:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} يواصل مقاتلو الكتيبة السابعة التابعة للواء المشاة الالي السادس والثلاثين في قيادة الفرقة المدرعة التاسعة تدريباتهم على دبابة T72 الروسية.وعزت وزارة الدفاع، ذلك "من اجل زيادة ثقة المقاتل بسلاحه والوصول الى مستويات متطورة بقيادة هذه الدبابة التي اشتركت في معارك التحرير".وأشار البيان الى ان "الملاكات الفنية قد أجرت حملات صيانة لهذه الدبابات وتغييرات في المظهر الخارجي بعد انتهاء الواجبات وعودة القطعات الى مقراتها".عمار المسعودي

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