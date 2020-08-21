بعد رغبة ميسي في الرحيل… رد صادم من برشلونة

2020/08/21 | 18:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقثلة)… كشف جوسيب بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، عن موقفه من رغبة الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بالرحيل عن النادي.وذكرت صحيفة “دايلي ستار” البريطانية، أن بارتوميو يفكر في السماح لميسي بالرحيل عن برشلونة.وأضافت الصحيفة أن موافقة رئيس برشلونة على السماح برحيل ميسي هو أمر صعب جدا، خاصة أن “بارتوميو ليس شجاعا بما يكفي لاتخاذ مثل تلك […]

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