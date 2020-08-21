حكومة الوفاق تصدر امرا بوقف فوري لجميع العمليات القتالية في ليبيا

2020/08/21 | 18:36 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه - متابعة اصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية ، اليوم الجمعة ، امرا بوقف فوري لجميع العمليات القتالية في البلاد وذلك انطلاقا من مسؤوليته السياسية والوطنية.وذكر المجلس في بيان له إن تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتا سرت والجفرة منزوعتي السلاح وتقوم الأجهزة الامنية من الجانبين بالاتفاق على ترتيبات الاوضاع …

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