داخلية كردستان: إعادة حركة الملاحة الجوية في مطاري أربيل والسليمانية

2020/08/21 | 18:36 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه - متابعة أعلنت وزارة داخلية كردستان ، اليوم الجمعة ، إعادة حركة الملاحة الجوية في مطاري أربيل والسليمانية، مشيرة إلى تخفيف إجراءاتها المتخذة منذ أشهر عدة للوقاية من جائحة كورونا.وفي ما يتعلق بالحركة في المعابر الحدودية ذكر بيان الوزارة، انها أبقت على إغلاقها أمام السائحين، وإتاحتها حصرا للحركة التجارية.MY

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