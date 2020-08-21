العراق يسجل ارتفاعا باعداد الاصابات بفيروس كورونا

2020/08/21 | 18:36 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه - متابعة سجلت وزارة الصحة والبيئة ، اليوم الجمعة ، 4288 إصابة جديدة بفيروس كورونا و75 حالة وفاة في عموم البلاد.واوضحت الوزارة في بيان لها انها سجلت 3246 حالة شفاء جديدة في العراق.وحذّرت الوزارة من خروج السيطرة على الجائحة بسبب عدم الإتزام بالاجراءات الوقائية.MY

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