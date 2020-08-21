بومبيو: أمريكا تريد منع الصين وروسيا من انتهاك العقوبات على إيران

2020/08/21 | 18:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الجمعة، إن واشنطن تتأهب لمنع روسيا والصين من الإقدام على أي محاولات لانتهاك العقوبات المفروضة على إيران.

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