دهوك ترفع اجراءات الحظر وتسمح ​بدخول المواطنين إليها

2020/08/21 | 18:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 28 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قرر محافظ دهوك، علي تتر، الجمعة، تسهيل اجراءات الدخول الى المحافظة من خلال فتح الطرق بينها وبين بقية محافظات إقليم كوردستان.

وقال تتر خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، (21 آب 2020)، في مبنى المحافظة، انه "سيتم فتح المساجد وكذلك المواقع السياحية والمطاعم والكافتريات، وفق شروط صحية ستعلن لاحقا".

وأضاف محافظ دهوك، ان "وزارة الداخلية منحت صلاحيات للمحافظات والادارات المستقلة حسب بيانها رقم 48 للتعامل مع الوضع مع تنفيذ القرارات الصادرة في البيان كالغاء منع التنقل بين محافظات الاقليم وفتح ابواب الجوامع وفق شروط الصحة".

وحذر تتر، من ان "الوضع يتجه نحو الاسوأ لزيادة اعداد المصابين بفيروس كورونا"، مشيرا الى ان "مفارز الشرطة ستعاقب من يوم غد اي شخص يخالف التعليمات الصحية ولا يرتدي الكمامة"، داعيا الاهالي الى تجنب التجمعات البشرية والالتزام بالضوابط الصحية، والتدابير الوقائية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت محافظة أربيل، تخفيف القيود المفروضة بسبب تفشي ظهور فيروس كورونا والسماح لإعادة فتح اماكن كانت مغلقة شريطة تطبيق الاجراءات والتدابير الوقائية، مشيرة الى السماح لحركة التنقل بين المحافظات داخل اقليم كوردستان وخارجه للحالات الضرورية.

كما وأعلنت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان، في وقت سابق من صباح اليوم، تخفيف إجراءاتها المتخذة منذ عدة أشهر للوقاية من جائحة كورونا.

وذكر بيان للداخلية، "توكل لإدارة المحافظات وبقية المدن اتخاذ اللازم، "تسهيل حركة التنقل داخل المحافظات والإدارات المستقلة في الإقليم، تنظيم التنقل بين المحافظات والإدارات المستقلة في الإقليم مع المحافظات العراقية، تنظيم تبادل القوات الأمنية في الإقليم والمحافظات العراقية، تنظيم تنقل البعثات الدبلوماسية والأممية وقوات التحالف الدولي بين الإقليم والمحافظات العراقية".

وبالنسبة للحركة في المعابر الحدودية "برويزخان، سرزيري، بن، تويله، بشته، شوشمه"، أبقت وزارة داخلية الإقليم على إغلاقها أمام السياح، وإتاحتها حصرا للحركة التجارية، مع فتح المعابر "باشماخ، حاج عمران"، أمام مواطني الإقليم العالقين في إيران والراغبين في العودة.

وقررت الداخلية، إعادة حركة الملاحة الجوية في مطاري اربيل ، والسليمانية، حركة التبادل التجارية بين مدن الإقليم والمحافظات العراقية وفق التعليمات الصحية.

وبحسب تعليمات الداخلية الجديدة، تقرر تسهيل تنقل المسافرين العراقيين في معبر ابراهيم الخليل الحدودي، كذلك الأمر بالنسبة للمسافرين الأجانب لكن مع موافقة الداخلية ومع تسهيل خروجهم إلى دول خارج الإقليم.

وقررت الداخلية كذلك السماح بالمسافرين العراقيين التوجه إلى تركيا للحالات المرضية، والتجارية، والدراسية.

وقررت ايضا استمرار اغلاق أماكن الأعراس والمآتم، والحفلات، وفرض غرامة 20 ألف دينار لمن لا يرتدي الكمامة الطبية خارج المنزل.

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