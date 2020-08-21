الحلبوسي يدعو المجتمع الدولي للوقوف مع العراق في إعمار المناطق المتضررة

2020/08/21 | 18:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

دعا رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي للوقوف مع العراق في إعمار المناطق المتضررة فيما دعا الحكومة لضرورة الإسراع بتعويض عوائل الضحايا.

وقال الحلبوسي في تغريدة له تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "في اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب نستذكر باعتزاز التضحيات التي قدمها العراق في مواجهة الإرهاب وحجم الدمار الذي خلفه في المدن، وهي فرصة لتجديد دعوة المجتمع الدولي للوقوف مع العراق ودعم مشروع إعادة إعمار المناطق المتضررة".

ودعا الحلبوسي أيضا الحكومة لضرورة الإسراع بتعويض عوائل الضحايا.

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