بعد آيا صوفيا.. تحويل كنيسة شورا التاريخية في تركيا إلى مسجد

2020/08/21 | 18:46 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كنيسة شورا- الصورة لوكالة رويترز

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