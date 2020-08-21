الموارد تكشف لـ{الفرات نيوز} تأثير الخلاف العراقي التركي على إطلاقات المياه

2020/08/21 | 18:52 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد: الفرات نيوز} كشفت وزارة الموارد المائية، اليوم الجمعة، عن تأثير الخلاف العراقي التركي عل اطلاقات المياه.





وذكر المتحدث بأسم الوزارة عون ذياب لوكالة {الفرات نيوز} "من الجانب الفني لم نلحظ حتى الان اي اختلاف في نسب الاطلاقات المائية الواردة للعراق".

وبين ان "الخلاف السياسي الحاصل لم يؤثر على الاطلاقات المائية من الجانب وان نسبها ثابتة".

وتعرض العراق الى قصف تركي في 11 من آب الماضي مِن خلال طائرة مسيرة استهدفت عجلة عسكرية لحرس الحدود في منطقة {سيدكان} بمحافظة أربيل وتسببت في استشهاد آمر اللواء الثاني بحرس حدود في المنطقة الاولى، وآمر الفوج الثالث/ اللواء الثاني وسائق العجلة.

وأصدرت وزارة الخارجية، بياناً شديد اللهجة أدانت فيه القصف التركي وقالت انه "مدعاة لإعادة النظر بحجم التعاون بين البلدين" كما أعلنت إلغاء زيارة وزير الدفاع التركي آكار خلوصي الى العراق كانت مقررة الخميس الماضي احتجاجاً على القصف.

واستدعت وزارة الخارجيّة الاربعاء الماضي السفير التركي فاتح يلدز، وشدّدت في مذكرة الاحتجاج على ضرورة أن تُباشِر الحُكُومة التركيّة بإيقاف القصف، وسحب قواتها المُعتدِية من الأراضي العراقيّة كافة، التي استهدفت ولأوّل مرّة قادة عسكريّين عراقيّين كانوا في مهمّة لضبط الأمن في الشريط الحُدُوديّ بين البلدين.

فيما أكد مجلس الأمن الوطني، أن الاعتداء التركي "يعد تجاوزا كبيرا لكل معايير التعامل بين الدول، وأن العراق سيمارس كافة الوسائل للدفاع عن أمنه وحماية مواطنيه، بما فيها الرسائل الدبلوماسية".

من جانبها ردت وزارة الخارجية التركية، الخميس الماضي، بالقول إن أنقرة "ستتخذ التدابير اللازمة لحماية أمن حدودها، في حال واصل العراق تجاهل وجود عناصر منظمة حزب العمال الكردستاني الارهابي على أراضيه".

وأوضحت الخارجية التركية في بيان، أن مسؤولية اتخاذ التدابير اللازمة ضد عناصر "بي كا كا" المتواجدين في العراق، تقع على عاتق بغداد بالدرجة الأولى.

وأكد البيان استعداد أنقرة للتعاون مع بغداد في مكافحة إرهابيي "بي كا كا"، داعيا العراق وبعض المنظمات الإقليمية إلى التخلي عن ازدواجية المعايير والكف عن توجيه الاتهامات الباطلة لتركيا وتبني مواقف مبدئية" بحسب البيان.





رغد دحام

شارك إذا أردت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموارد تكشف لـ{الفرات نيوز} تأثير الخلاف العراقي التركي على إطلاقات المياه) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموارد تكشف لـ{الفرات نيوز} تأثير الخلاف العراقي التركي على إطلاقات المياه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).