حسين : وقّعنا مُذكّرات تفاهم بمُختلِف المجالات مع واشنطن.. ونحن نقترب من الانتخابات

2020/08/21 | 18:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اعرب وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين عن تطلع بلاده بأن تثمر العلاقات الاستراتيجية بينها وبين الولايات المتحدة الامريكية في بناء العراق واستقراره، مبيننا وتناولنا القضايا الاقتصاديّة، والاستثمار، والنفط، والطاقة، والكهرباء، ووقّعنا مُذكّرات تفاهم في مُختلِف المجالات، وتطرّقنا إلى التعليم، والثقافة، والصحة، ومكافحة فايروس كورونا”، عادّاً أنّ “الحوار الستراتيجيّ هو عمليّة مناقشة موضوعات رئيسة شاملة […]

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