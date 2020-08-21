2020/08/21 | 18:56 - المصدر: قناة التغيير

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متظاهرو محافظة #النجف يجددون عهدهم في مواصلة #التظاهرات السلمية#العراق #مظاهرات_العراق

Posted by ‎Al Taghier Channel – قناة التغيير الفضائية‎ on Friday, August 21, 2020

جدد متظاهرو محافظة النجف عهدهم في مواصلة التظاهرات السلمية، مؤكدين ان من واجب الحكومة حماية التظاهرات من الميليشيات المنفلتة.

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